112 ألفا و679 طلب تصالح في بني سويف

قال الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، إن العدد الإجمالي لطلبات التصالح قد وصل إلى 112 ألفا و679 طلبا، وذلك بعد أن شهد اليوم تقدم 180 مواطنا بطلبات تصالح في مخالفات البناء.ونوه إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقي الطلبات شهرا إضافيًا لتنتهي في 30 نوفمبر الجاري.ووجه محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.