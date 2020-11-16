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مصر

«التضامن»: أغلب قرى «حياة كريمة» بالوجه القبلى

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:58 م
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن القرى المستهدفة في مبادرة "حياة كريمة" تشمل 16 محافظة وتقع أغلبها في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية، وهي (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح)، وبعض القرى في محافظات الجيزة البحيرة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، الإسماعيلية، البحر الأحمر.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن المبادرة تستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، كما أنها تستهدف تعظيم التعاون بين كل مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وتنظيم الصفوف نحو تحسن مؤشرات التنمية المستدامة في القرى المصرية.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف أيضًا إتاحة فرص عمل للشباب في القرى في مشروعات كثيفة العمالة وفي المشروعات متناهية الصغر.

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