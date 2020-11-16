مصدر بالصحة: لا نية لوقف المبادرات الرئاسية خوفًا من كورونا

وأكد المصدر أن كل يوم يشهد الفيروس تطورًا جديدًا ويتم اكتشاف عرض جديد يسببه وأمراض قد تترك أثرًا كبيرًا في جسم الإنسان الذي تعافى من الفيروس، مناشدا المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر.





ولفت المصدر إلى أن اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا لم تثبت فعاليتها حتى الآن وحتى إذا ثبتت فعاليتها لن تكون متوفرة لجميع المواطنين.