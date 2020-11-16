مصدر بالصحة: لا نية لوقف المبادرات الرئاسية خوفًا من كورونا
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:45 م
سارة سعودى - فاتن خديويطباعة
أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان أن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شددت على ضرورة استمرار العمل داخل المبادرات الرئاسية بكامل طاقتها مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه سيتم منع كافة المواطنين الذين لا يرتدون كمامات من الحصول على خدمات الفحص المقدمة من قبل الوزارة، موضحا أن هناك تعليمات بذلك.
وأشار المصدر إلى أنه لا توجد أي تعليمات حتى الآن بتوقف عمل المبادرات الرئاسية في ظل الارتفاع البسيط الذي تشهده الدولة في إصابات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه حتى الآن الوضع مستقر ولا يوجد أي تخوف من الموجة الثانية.
وحذر المصدر من الاستمرار في عدم اتباع الإجراءات الوقائية، مؤكدا أنه في ذلك الوقت يمكن أن تمثل الموجة الثانية خطورة كبيرة على المواطنين، لافتا إلى أن الأعراض الجديدة التى تم اكتشافها في المصابين الجدد لا تعد تحورا في الفيروس لكنها أعراض كانت موجودة وتم اكتشافها حديثًا.
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه سيتم منع كافة المواطنين الذين لا يرتدون كمامات من الحصول على خدمات الفحص المقدمة من قبل الوزارة، موضحا أن هناك تعليمات بذلك.
وأشار المصدر إلى أنه لا توجد أي تعليمات حتى الآن بتوقف عمل المبادرات الرئاسية في ظل الارتفاع البسيط الذي تشهده الدولة في إصابات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه حتى الآن الوضع مستقر ولا يوجد أي تخوف من الموجة الثانية.
وحذر المصدر من الاستمرار في عدم اتباع الإجراءات الوقائية، مؤكدا أنه في ذلك الوقت يمكن أن تمثل الموجة الثانية خطورة كبيرة على المواطنين، لافتا إلى أن الأعراض الجديدة التى تم اكتشافها في المصابين الجدد لا تعد تحورا في الفيروس لكنها أعراض كانت موجودة وتم اكتشافها حديثًا.
وأكد المصدر أن كل يوم يشهد الفيروس تطورًا جديدًا ويتم اكتشاف عرض جديد يسببه وأمراض قد تترك أثرًا كبيرًا في جسم الإنسان الذي تعافى من الفيروس، مناشدا المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر.
ولفت المصدر إلى أن اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا لم تثبت فعاليتها حتى الآن وحتى إذا ثبتت فعاليتها لن تكون متوفرة لجميع المواطنين.