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مصر

«السبكي»: 3.2 مليار جنيه تكلفة منظومة التأمين الصحي بجنوب سيناء

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:57 م
الدكتور التأمين
الدكتور التأمين الصحي بجنوب سيناءالسبكي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشف الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات ومساعد وزير الصحة والسكان، عن تكلفة البنية التحتية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، والتي بلغت 2.1 مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية 580 مليونا، كما بلغت التكلفة التشغيلية للمنظومة 600 مليون، بإجمالي تكلفة 3.280 مليار جنيه.

وأشار إلى تسجيل أكثر من 78% من سكان محافظة جنوب سيناء، وذلك قبل بدء إطلاق تشغيل منظومة التأمين الصحي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذا يعكس ثقة المواطنين في المنظومة، ويحملنا مسئولية أكبر وهي إنجاز المشروع في وقت أسرع وبكفاءة بما يحقق ثقة القيادة السياسية وأملها في تحقيق التغطية الصحية الشاملة في كافة أنحاء الدولة المصرية.

ولفت المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إلى المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والبالغ عددها 22 مركزا ووحدة صحية يجري تجهيزها على أعلى مستوى ووفقًا لخدمات الجيل الثاني، التي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد، بالإضافة إلى 8 مستشفيات منتشرة في أرجاء المحافظة، وذلك لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل، خصوصًا أن المحافظة من المحافظات النائية.

يشار إلى أن محافظة جنوب سيناء هي إحدى المحافظات الست بالمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات (الإسماعيلية، الأقصر، السويس، أسوان، جنوب سيناء) إلى جانب محافظة بورسعيد، والتي بدأ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها في يوليو من العام الماضي، وجارٍ العمل على قدم وساق لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا، إلى أن يصل التأمين الصحي الشامل إلى كل شبر في مصر.
التأمين الصحي بجنوب سيناء
التأمين الصحي بجنوب سيناء

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