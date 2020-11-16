وزيرة الصحة تشدد على ضرورة سير المنظومة الطبية بكامل طاقتها

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتمعت مع مسئولي المبادرات الرئاسية، وشددت على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل العمل بالمبادرة، تخوفًا من انتشار فيروس كورونا.وأوضح المصدر أن الوزارة اتخذت عدة تدابير وإجراءات احترازية للعمل داخل الوحدات والمستشفيات الطبية، حيث تم تخصيص ممرات آمنة بالمرضى بعيدًا عن فحص المشتبه في إصابتهم بالفيروس.وأشار إلى أن الوزيرة أكدت على سير المنظومة الطبية بكامل طاقتها حفاظًا على صحة المواطنين، كما أنها شددت على العمل مع كل المرضى الذين لديهم أعراض كورونا بحرص، واتخذت عدة إجراءات لحماية الذين سيتوافدون على المبادرات.ولفت إلى أنه سيتم إلزام كل المتواجدين للانتفاع بالمبادرة بارتداء الكمامات في كل المنشآت الطبية وأثناء الفحص، كما سيتم توفير كل المستلزمات الطبية اللازمة الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، سواء من التمريض أو الإداريين.وتابع أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها للحفاظ على ما تم تحقيقه من انخفاض أعداد الإصابات بكورونا ونسب الشفاء التي حققتها الدولة من خلال البروتوكولات العلمية التى اتبعتها في العلاج وميزتها عن غيرها من الدول الأخرى.