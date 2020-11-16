استخراج 400 بطاقة ذكية جديدة من خلال المحمول فى بورسعيد

أكد المهندس ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن مديرية التموين ببورسعيد هي أول محافظة تطبق التحول الرقمي، وأول محافظة تنفرد بتطبيق أبلكيشن على المحمول، حيث تم استخراج 400 بطاقة ذكية خلال شهر نوفمبر الجاري، وتم تفعيلها وإرسال الرقم السري لها، واستلام أصحابها من خلال مراكز الخدمة التموينية الـ6 مراكز، وتخدم نحو 160 ألف مستفيد.وقال في تصريح خاص لـ"الدستور" إن تعميم التحول الرقمي على مستوى مديريات الجمهورية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد -19 المستجد، وأصبح المواطن وطالبو الخدمة يطلب خدمات البطاقات التموينية إلكترونيًا من خلال ثلاثة مواقع، منها بوابة مصر الرقمية ودعم مصر وإدارة البطاقات الذكية، لتنفيذ طلبات الفصل الاجتماعي، وإضافة الزوجة بعد خصمها من أسرتها وبدل الفاقد والتالف والمتوقفة.