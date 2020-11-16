«انفجار سكاني في الطريق».. أرقام مهمة في «تعداد مصر»

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الزيادة السكانية في مصر إلى قدوم البلاد نحو «انفجار سكاني قريب».آخر تلك المؤشرات كان أن أعلن الجهاز أن عدد سكان مصر سيصل إلى 132.3 مليون نسمة عام 2030 في حالة ثبات معدّل النمّو الحالي للسكان والتي تقدر بـ2.56%، وهو ما يُعني زيادة سنويًة تقدر بنحو 2.5 مليون نسمة.وترصد «الدستور» الأرقام المتعلقة بالزيادة السكانية خلال السنوات الماضية والتدرج الذي حدث في معدلات الزيادة السكانية والتي كشفت ارتفاع ضخم في معدل الزيادة السكانية والمواليد وفق إحصاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للإحصاء.في عام 2006 بلغ عدد سكان مصر حوالي 72 مليون نسمة بينما شهد زيادة في عام 2011 ليسجل 80.5 مليون نسمة.وفي عام 2012 بلغ عددهم 82.6 مليون نسمة، وفي عام 2013 وصل إلى 84.6 مليون نسمة.وواصل الارتفاع في عام 2014 حيث بلغ عدد السكان نحو 86.8 مليون نسمة، وفي عام 2015 بلغ 88.9 مليون نسمة، أما عام 2016 وصل النمو السكاني في مصر إلى 91.6 مليون نسمة، وفي عام 2017 سجلت الزيادة السكانية 94.7 مليون نسمة.ومؤخرًا خلال العام الحالي وصل عدد السكان إلى 104.2 مليون نسمة، من بينها 94 مليونا و798 ألفا و827 نسمة في الداخل، و9.4 مليون نسمة يعيشون خارجها، بزيادة قدرها 22 مليونا في السنوات العشر الأخيرة.وبحسب المركزي للإحصاء فقد ارتفع تعداد السكان خلال 30 سنة بعدد 46.5 مليون نسمة بنسبة زيادة 96.5%، وخلال العشر سنوات الأخيرة ارتفع سكان مصر 22 مليون نسمة.وبذلك تكون مصر وصلت المرتبة الثالثة عشر عالميًا من حيث عدد السكان، بنسبة شباب بلغت 18.2% من إجمالي عدد السكان يقعون في الفئة العمرية ما بين 15 و24 عامًا.وانعكس تلك الأرقام على التعليم والصحة التي ينعم بها الأشخاص، إذ أن هناك 3.9 مليون شخص يحملون مؤهلًا جامعيًا أي 12% فقط يحملون مؤهلًا جامعيًا، وحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة 25%، وحملة الشهادات الثانوية والإعدادية 25.7%.وسجل عدد المواطنين المتزوجين أقل من 18 عامًا 18.3 مليون نسمة، وهناك 3 ملايين أرملة.وعلى صعيد التعليم فإن ريف الوجه القبلي به 38% من نسبة الأمية على مستوى الجمهورية، بينما عدد الأميين في مصر وصل إلى 18 مليون مواطن، بعدد 10.6 مليون للإناث، و7.4 مليون للذكور، بينما إجمالي غير الملتحقين بالتعليم على مستوى الجمهورية 28.8 مليون مواطن، منهم فى الوجه القبلي 12.4 مليون، والوجه البحري 12.9 مليون، و3.9 مليون فى المحافظات الحضرية.وبلغ عدد المؤمن عليهم صحيًا على مستوى الجمهورية 51% من الجمهورية، 93.3% منهم تأمين حكومي و5.8 تأمين خاص، وأكبر محافظة تأمين خاص هي القاهرة.