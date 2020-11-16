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مصر

«التأمين الصحى»: إجراء 40 ألف فحص طبى مجانى لمواطنى جنوب سيناء

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:17 م
مشروع التأمين الصحي
مشروع التأمين الصحي الشامل
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إجراء 40 ألف فحص طبي لمواطني جنوب سيناء، المسجلين ضمن المنظومة الجديدة، وذلك قبل إطلاق التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأوضحت إدارة المشروع أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية من خلال الوحدات والمراكز الطبية المقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، والموزعة على 8 إدارات صحية تابعة للمحافظة وهى: إدارات "شرم الشيخ، الطور، رأس سدر، أبوزنيمة، نويبع، أبورديس، سانت كاترين، دهب"، وذلك لتشمل التغطية الصحية الشاملة كل أنحاء محافظة جنوب سيناء.

وأضافت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الفحص الطبي الشامل للمواطنين شمل 12 فحصًا طبيًا لكل المسجلين بالمنظومة، حيث تشمل الفحوصات «قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO، تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي»، وفي حال اكتشاف ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر في الدم يتم عمل فحوصات كاملة للمريض تشمل «دهون ثلاثية، سكر تراكمي، وظائف الكُلى، فحص قاع العين، رسم قلب»، وفور اكتشاف خطورة في نتائج التحاليل والفحوصات سالفة الذكر يتم إجراء أشعة موجات صوتية على القلب «ايكو».

يشار إلى أن محافظة جنوب سيناء هي إحدى المحافظات الست بالمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات (الإسماعيلية، الأقصر، السويس، أسوان، جنوب سيناء) إلى جانب محافظة بورسعيد التي بدأ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها في يوليو من العام الماضي، وجاري العمل على قدم وساق لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا، إلى أن يصل التأمين الصحي الشامل إلى كل شبر في مصر.

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