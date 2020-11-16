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مصر

«التعليم العالى» تعلن أول خطوة لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب مع كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:24 م
الكتور خالد عبدالغفار
الكتور خالد عبدالغفار
ريم محمو- إسراء جمال
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وجه الكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكثيف العمل على تطوير المراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي، ووضع خطة لتدريب ورفع قدرات الباحثين المصريين وتطوير المشروعات البحثية، وتسليط الضوء على نجاحات البحث العلمي المصري وإبراز النماذج العلمية المصرية المتميزة، مؤكدًا أن مصر تمتلك علماء وقدرات بحثية علمية عالية المستوى وقد حققت بالفعل نتائج مهمة على المستويين البحثي والتطبيقي بالعديد من التخصصات العلمية
مضيفًا فى بيان صحفى منذ قليل اليوم الإثنين بضرورة وضع برنامج واضح للموضوعات التي يمكن تبنيها خلال الفترة المقبلة فى مجال البحث العلمى، التى تخدم متطلبات خطة الدولة للتنمية.

كما بحث الوزير الخطوات التي تم اتخاذها في إطار التحول الرقمي للوزارة والاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وميكنة ديوان الوزارة، والأرشفة الإلكترونية لملفات الوزارة وتسهيل تقديم خدمات الوزارة بشكل إلكترونى، وإعادة تشكيل الهيكل الإدارى للوزارة بما يناسب المرحلة الجديدة وتحديث البنية التحتية المعلوماتية للجامعات، وفي مجال الأنشطة الطلابية ناقش الاجتماع وضع جدول زمني لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب لهذا العام وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة بالجامعات لمواجهة جائحة كورونا.

واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من أنشطة طلابية خلال العام الدراسى الحالي ومنها انطلاق دوري الجامعات الـ48، وإقامة المهرجان الرقمي للمواهب بجامعة المنصورة، وتنفيذ عدد من الفعاليات والاحتفالات والملتقيات بالجامعات المصرية المختلفة.

وأكد الوزير الاهتمام بكل الأنشطة سواء الرياضية أو الفنية وتعزيز الاهتمام في المرحلة القادمة بالأنشطة الثقافية من خلال تنظيم ندوات تثقيفية للطلاب تضم شخصيات علمية وفكرية فى موضوعات الساعة ومنها تنظيم ندوات لتوعية الطلاب بالاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا واتباع التعليمات الوقائية اللازمة، إلى جانب ندوات تعزيز الانتماء والتعريف بالمشروعات القومية للدولة، ووجه د. عبدالغفار بعمل كتيب سنوي بالفعاليات والأنشطة الطلابية.

كما بحث اجتماع الوزير اليوم ملف التعاون الدولى خاصة مع الدول الإفريقية، وكلف الوزير بوضع جدول زمني لتنفيذ الاتفاقات المصرية للتعاون مع دول إفريقيا وبحث التوسع في التعاون مع المنظمات الدولية المعنية لتطوير الخدمات التي يمكن تقديمها في هذا الإطار من توفير منح دراسية للطلاب الأفارقة، ودورات تدريبية للباحثين خاصة في علوم الفضاء والزراعة والتوأمة بين المراكز البحثية من الجانبين، وتقديم خدمات تعليمية إلكترونية عبر المنصات التعليمية المصرية، وإرسال القوافل الطبية، وبحث ما تم في ملفات إنشاء أفرع للجامعات المصرية ببعض الدول الإفريقية.

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