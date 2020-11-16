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تحقيقات

مدينة مصر للألعاب الأولمبية.. نحو العالمية لـ«الأبطال والمجد الرياضي»

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:39 م
مدينة مصر للألعاب
مدينة مصر للألعاب الأولمبية
سالي رطب
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تمتلك مصر ثروة هائلة من الأبطال في العديد من الرياضات، لكن القيادة السياسة لا تكتفي بهذا القدر من النجوم الذين يرفعون علم مصر عاليًا في المحافل الدولية فاتجهت نحو بناء صرح عالمي يسهم في مضاعفة أعداد هؤلاء الأبطال، فكانت «مدينة مصر للألعاب الأولمبية» في العاصمة الإدارية الجديدة.

تبنى المدينة على مساحة 93 فدانًا بتكلفة 2.2 مليار جنيه. وضع حجر الأساس لبناء المدينة في سبتمبر 2016 كمدينة صديقة للبيئة ضمن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتحتوي المدينة على منطقة متكاملة للأطفال وأخرى ثقافية وترفيهية ومسرح ومبنى إداري، بالإضافة إلى ملاعب كرة طائرة وملاعب كرة سلة وكرة شاطئية وملعب هوكي وملاعب متعددة الأغراض.

وتسعى مصر من خلال بناء هذه المدينة ليس فقط لتأهيل الشباب للمشاركة في البطولات الدولية وحصد المزيد من الميداليات ولكن لتؤهل مصر لاستضافة وتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية العالمية على أعلى مستوى، ونشر ممارسة الرياضة على المستوى الوطني وإتاحة استخدام المنشآت الرياضية الحديثة للمواطنين من كل الفئات والأعمار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد، السبت، المدينة التي يتم بناؤها بالكامل بأيادٍ مصرية، قائلًا عبر منشور على «فيسبوك»: «تفقدت اليوم مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتابعت بفخر حجم الإنجاز وسير العمل الذى يتم بأياد مصرية مخلصة من عمال مصر الذين أتوجه إليهم بتحية اعتزاز لجهودهم المتميزة وسواعدهم المنتجة على طريق العمل والعطاء، وتعزيز مسيرة التنمية والبناء».

وتضم المدينة مجمع ملاعب كرة قدم من 4 ملاعب قانونية وملاعب خماسية، ومنطقة للألعاب الجماعية، وصالات للألعاب القتالية وصالة لذوي الاحتياجات الخاصة، وصالة جمباز وغرف ملابس ومبنى للثقافة والتكنولوجيا، ومبنى اجتماعي، والتي تم إقامتها بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية طبقًا لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة.

وضمت المدينة ستاد العاصمة بسعة 90 ألف متفرج، كما تضمنت مجمع حمامات سباحة يتكون من حمام سباحة أوليمبي مغطى وآخر مكشوف، وحمام سباحة غطس ومنطقة خدمات وجيمانزيوم، فضلا عن ملاعب للتنس الأرضي ومبنى لملاعب الإسكواش، ويقام الاستاد الأولمبي على مساحة 70 فدانا ومن المتوقع الإنتهاء من تنفيذه نهاية العام القادم من تنفيذ شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتتسع الصالة المغطاة رقم 2 لـ 8000 متفرج وتقع جنوب العاصمة الإدارية الجديدة بجوار وزارة الدفاع، ولم تكتف المدينة باحتوائها على صالات مخصصة لكل أنواع الرياضية بل اهتم القائمون عليها ببناء مسجد بسعة 500 مصلٍ وأماكن انتظار الحافلات والسيارات وجميع الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى التنسيق الحضاري والمساحات الخضراء الواسعة للمدينة المتناغمة مع منشآتها وطبيعة نشاطها الرياضي.

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