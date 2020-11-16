«التموين»: التحول الرقمى فى المحافظات خفض الزحام أمام مراكز الخدمة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية في تعميم تجربة التحول الرقمي على مستوى مديريات التموين والتجارة الداخلية للخدمات التموينية المختلفة لتقليل الزحام المواطنين أمام مكاتب التموين ومراكز الخدمة، فضلًا عن تقليل الزحام خلال انتشار فيروس كورونا كوفيد المستجد.وأكدت الوزارة، في بيان، أن مديريات التموين نجحت بنسبة 100% في تطبيق التحول الرقمي بعد نجاحها في المحافظة تطبق التجربة وهي محافظة بورسعيد من خلال مديرية التموين.وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن خدمات التحول الرقمي أسهمت في نجاح منظومة التموين واستخراج البطاقات الذكية من خلال التعامل عن بعد إلكترونيًا دون الذهاب إلى مكاتب التموين أو مراكز الخدمة لا عند استلام البطاقات والاستفادة بخدمات الفصل الاجتماعي والنقل بين المحافظات وإضافة الزوجة وغيرها.