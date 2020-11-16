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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الفلسطيني يعزي نظيره السوري في وفاة «المعلم»

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:34 م
محمود عباس
محمود عباس
أ.ش.أ
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بعث رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، اليوم الإثنين، برقية تعزية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، لوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم، "الذي كرس حياته في دعم قضايا أمتنا المجيدة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وأعرب عباس- في البرقية التي أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- عن أحر التعازي باسم دولة فلسطين وشعبها لحكومة سوريا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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