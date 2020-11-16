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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب «توك توك» ببنى سويف

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:16 م
انقلاب توك توك
انقلاب توك توك
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيب أربعة أشخاص اليوم الإثنين، في حادث انقلاب توك توك على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من قرية العلالمة التابعة لمركز بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغًا بانقلاب توك توك أمام قرية العلالمة ووقوع إصابات، وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين "رمضان.م.س" تسع سنوات طالب مصابًا باشتباه كسر في الذراع الأيمن، و"فتحية.م.س" 30 سنة، مصابة خلع الكتف الأيمن، و"بدوي.ع.ب" 27 سنة، سائق مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى، و"فتحية.ص.س" 50 سنة مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى وجميعهم مقيمون بعزبة علي حمودة التابعة لمركز ناصر.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.

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