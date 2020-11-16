من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)

أجبر فيروس كورونا منى غريب، على البقاء في المنزل وترك عملها، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي لأغلب المؤسسات حول العالم، ولم يكن أمامها سوى حلّين، إما أن تقف مكتوفة الأيدي تتابع التلفاز ومقاطع الفيديو على تيك توك، أو أن تبحث عن شيء تجيده يمكنها من استغلال الوقت وتوفير مصدر دخل بديل.تذكرت منى، 24 عامًا، حفلًا صغيرًا أقيم بمحيط عائلتها منذ فترة حين اقترحت عليهم أن يقدموا للمدعوين «ساندويشات» كبدة مثل التي حازت على رضاهم في مرات سابقة:"خلال الفترة اللي فاتت أكتر من حد في عيلتي عجبته الكبدة جدًا، وبرضه صحابي عجبتهم، ففكرت نقدمها للمعازيم في الحفلة ومن هنا جت لي الفكرة".تقول منى، أو البنت بتاعة الكبدة، كما اشتهرت أنها بدأت نشاطها بجروب على فيس بوك، تضاعف عدد أعضائه بشكل سريع عن طريق ترشيحات كل من جرب الشراء منها.تعد منى، خريجة السياحة والفنادق، الساندويتشات في منزلها وتتفق مع العملاء على وسيلة لتوصيلها للمنزل، مؤكدة أنها تراعي نظافة الخامات والأدوات المستخدمة وأنها لا تعمل دون ارتداء «البونيه» والجلافزات وتعقيم المطبخ أولًا بأول بالكلور والديتول: "بعتبر إن أنا وأهلي اللي هناكل الأكل ده".