رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:46 م
منى
منى
كريم أنور
طباعة
أجبر فيروس كورونا منى غريب، على البقاء في المنزل وترك عملها، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي لأغلب المؤسسات حول العالم، ولم يكن أمامها سوى حلّين، إما أن تقف مكتوفة الأيدي تتابع التلفاز ومقاطع الفيديو على تيك توك، أو أن تبحث عن شيء تجيده يمكنها من استغلال الوقت وتوفير مصدر دخل بديل.

تذكرت منى، 24 عامًا، حفلًا صغيرًا أقيم بمحيط عائلتها منذ فترة حين اقترحت عليهم أن يقدموا للمدعوين «ساندويشات» كبدة مثل التي حازت على رضاهم في مرات سابقة:"خلال الفترة اللي فاتت أكتر من حد في عيلتي عجبته الكبدة جدًا، وبرضه صحابي عجبتهم، ففكرت نقدمها للمعازيم في الحفلة ومن هنا جت لي الفكرة".

تقول منى، أو البنت بتاعة الكبدة، كما اشتهرت أنها بدأت نشاطها بجروب على فيس بوك، تضاعف عدد أعضائه بشكل سريع عن طريق ترشيحات كل من جرب الشراء منها.

تعد منى، خريجة السياحة والفنادق، الساندويتشات في منزلها وتتفق مع العملاء على وسيلة لتوصيلها للمنزل، مؤكدة أنها تراعي نظافة الخامات والأدوات المستخدمة وأنها لا تعمل دون ارتداء «البونيه» والجلافزات وتعقيم المطبخ أولًا بأول بالكلور والديتول: "بعتبر إن أنا وأهلي اللي هناكل الأكل ده".
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)
من موظفة لـ«البت بتاعة الكبدة».. قصة فتاة السويس مع الأكل الديلفيري (فيديو)

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

مصادر بـ«الصحة»: مسحة الخميس تحدد موقف محمد صلاح.. وحالته بسيطة

الجارديان تكشف ماذا سيفعل ترامب فى أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

الصور

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

image description

عوض وكيلا لكلية حاسبات ومعلومات بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع صرف صحي بتكلفة 30 مليون جنيه

الأكثر قراءة

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

الجارديان تكشف ماذا سيفعل ترامب فى أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض

رسالة إلى «ماكرون» لحل «ذراع الإخوان» فى فرنسا

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

بسمة بوسيل ترد على كلمات تامر حسني: «لا أهتم»

منوعات

شاب نمساوي يعتدي جنسيًا على 52 قاصرًا

مظلى أسترالى عمره 91 عاما سقط فى المحيط ونجا

«الأولمبية» تهنئ عبدالقادر سعيد بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية

كل ما تريد معرفته عن شقق مطار إمبابة.. الأسعار وكراسة الشروط

أيام زمان

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
المزيد

الثقافة

راهب القصة القصيرة.. أحباب سعيد الكفراوي يودعونه

عزت القمحاوي: سعيد الكفراوي مثال للانسجام

أقدم صورة لـ أحمد خالد توفيق على غلاف «ما وراء الطبيعة»

مصطفى إبراهيم ينتهى من رواية «تسليم العهدة»