سامي مغاوري ينتهي من تصوير «في بيتنا روبوت»

انتهى الفنان سامي مغاوري من تصوير مشاهده في أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" من بطولة الفنانة شيماء سيف وعمرو وهبة، والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.وقال "مغاوري"، خلال حديثه لـ"الدستور"، إنه يشارك خلال المسلسل كضيف شرف في إحدى الحلقات، مشيرًا إلى أنه استمتع بهذه التجربة رغم قلة عدد مشاهده، مؤكدا أن الفنانين المشاركين يتمتعون بخفة ظل وروح مرحة، لافتًا إلى أنه يتمنى التوفيق لفريق العمل لما يتضمنه من أحداث شيقة وكوميدية.مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، دلال عبدالعزيز، هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من إنتاج شركة "روزناما" للمنتج هشام جمال.