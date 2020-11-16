«مصنع العازفين».. أول مدرسة متخصصة لدراسة العود في مصر (فيديو)



بمجرد أن تطأ قدميك في منطقة الأزهر بمصر القديمة، يخترق أذنيك صوت دندنة دافئ ورقيق، تُطرب له الأذن وتستريح به النفس، وتجد نفسك تلقائيًا تبحث عن مصدر هذه الموسيقى الرنانة، وإذا ما قادتك رغبتك حيث تلك الدندنة الهادئة الأنيقة، وجدت نفسك أمام بيت العود العربي.



في إحدى أزقة منطقة الغورية بمصر القديمة، وعلى مقربةً من جامع الحسين، يقع بيت العود العربي، الذي يظهر عليه التراث المعماري الأثري الذي يغلب على كافة مباني ومنشآت تلك المنطقة، ذات الطابع الإسلامي البحت.



هنا بيت العود العربي، أول مدرسة موسيقية متخصصة في مصر لتعليم العزف على آلة العود، فهو بمثابة معهد تدريب مركزي في تدريس الموسيقى العربية، وتم تأسيسه من أجل تخريج دفعات متتالية من عازفي العود في مكان مجهز لاستقبال الطلبة الذين يرغبون في تعلم العزف على آلة العود، بل ودراسة الآلة ذاتها بشكل محترف، بهدف العزف والتلحين والتدريس، وأيضًا المحافظة على تقاليد الموسيقى الشرقية.



زارت "الدستور" بيت العود العربي وقضت يومًا كاملًا مع طلابه ومدرسيه، وتجولت بين أروقة بيت العود، التي تحمل بين جنباتها عبق التاريخ وسحر التراث.

بمجرد أن تطأ قدميك في منطقة الأزهر بمصر القديمة، يخترق أذنيك صوت دندنة دافئ ورقيق، تُطرب له الأذن وتستريح به النفس، وتجد نفسك تلقائيًا تبحث عن مصدر هذه الموسيقى الرنانة، وإذا ما قادتك رغبتك حيث تلك الدندنة الهادئة الأنيقة، وجدت نفسك أمام بيت العود العربي.في إحدى أزقة منطقة الغورية بمصر القديمة، وعلى مقربةً من جامع الحسين، يقع بيت العود العربي، الذي يظهر عليه التراث المعماري الأثري الذي يغلب على كافة مباني ومنشآت تلك المنطقة، ذات الطابع الإسلامي البحت.هنا بيت العود العربي، أول مدرسة موسيقية متخصصة في مصر لتعليم العزف على آلة العود، فهو بمثابة معهد تدريب مركزي في تدريس الموسيقى العربية، وتم تأسيسه من أجل تخريج دفعات متتالية من عازفي العود في مكان مجهز لاستقبال الطلبة الذين يرغبون في تعلم العزف على آلة العود، بل ودراسة الآلة ذاتها بشكل محترف، بهدف العزف والتلحين والتدريس، وأيضًا المحافظة على تقاليد الموسيقى الشرقية.زارت "الدستور" بيت العود العربي وقضت يومًا كاملًا مع طلابه ومدرسيه، وتجولت بين أروقة بيت العود، التي تحمل بين جنباتها عبق التاريخ وسحر التراث.

ـ قصة بيت العود



يعود عمر البيت إلى عام 1731، وينسب هذا المنزل إلى الطبيب عبد الرحمن باشا الهراوي، وهو آخر من آلت إليه ملكية هذا المنزل في سنة 1881، لذا يُطلق عليه أيضًا بيت الهراوي، والذي يعد ضمن مجموعة فريدة من المنازل الإسلامية، فيجاوره منزل وقف الست وسيلة، ويطل على المنزل الشهير لـ " زينب خاتون.



رُمم البيت عام 1986م بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار ووزارة الخارجية الفرنسية والمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، وانتهى الترميم في 1993م، وبعدها صدر قرار وزاري بتحويله إلى مركز إبداع فني عام 1996 ومنذ ذلك التاريخ اصبح البيت مزارًا أثريًا وفنيًا في نفس الوقت وانطلقت منه عدة احتفاليات ثقافية وفنية.



جاء الفنان العربي الكبير نصير شمه ليؤسس بيت العود العربى، والذي احتضنه منزل بيت الهراوي في عام 1998، ومنذ ذلك الوقت أصبح هناك مكان لدراسة العود، لتكون أول مدرسة متخصصة وشاملة لدراسة كل ما يتعلق بآلة العود ليس في مصر فقط وإنما فى العالم. يعود عمر البيت إلى عام 1731، وينسب هذا المنزل إلى الطبيب عبد الرحمن باشا الهراوي، وهو آخر من آلت إليه ملكية هذا المنزل في سنة 1881، لذا يُطلق عليه أيضًا بيت الهراوي، والذي يعد ضمن مجموعة فريدة من المنازل الإسلامية، فيجاوره منزل وقف الست وسيلة، ويطل على المنزل الشهير لـ " زينب خاتون.رُمم البيت عام 1986م بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار ووزارة الخارجية الفرنسية والمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، وانتهى الترميم في 1993م، وبعدها صدر قرار وزاري بتحويله إلى مركز إبداع فني عام 1996 ومنذ ذلك التاريخ اصبح البيت مزارًا أثريًا وفنيًا في نفس الوقت وانطلقت منه عدة احتفاليات ثقافية وفنية.جاء الفنان العربي الكبير نصير شمه ليؤسس بيت العود العربى، والذي احتضنه منزل بيت الهراوي في عام 1998، ومنذ ذلك الوقت أصبح هناك مكان لدراسة العود، لتكون أول مدرسة متخصصة وشاملة لدراسة كل ما يتعلق بآلة العود ليس في مصر فقط وإنما فى العالم.

ـ مدرسو بيت العود العربي: المكان الأمثل لتعلم العزف



التقينا طارق الأزهري، واحد من مدرسي بيت العود، الذي أكد أن دراسته للعود بدأت بمحض الصدفة، عندما رأى صديقه الفنان الكبير محمد أبو ذكري يعزف على العود أمامه، وهو ما جذب انتباه طارق حينها، وقرر أن يتعلم العزف على آلة العود، وعليه نصحه صديقه أبو ذكري الذهاب إلى بيت العود، الذي كان الأخير مدرسًا فيه آنذاك، وأقنع طارق وشجعه على هذه الخطوة، لكون بيت العود مدرسة متخصصة يتعلم أساسيات ومبادئ العزف فيها.. بحسب حديث "الأزهري".



كان يدرس "الأزهري" في ذلك الأثناء في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ولكنه أصر على دراسة العود أيضًا بجانب دراسته الأساسية؛ بسبب شغفه الكبير بالعود وإرادته في تعلم العزف، وكان ذلك سببًا في التأخر في دراسته الأكاديمية بكلية الحقوق نسبيًا، من أجل الالتزام بالدراسة في بيت العود.



يضيف "الأزهري"، أن الدراسة في بيت العود تستغرق نحو عامين، يدرس الطالب فيهما دراسة شاملة للآلة بالإضافة إلى قراءة النوتة الموسيقية، على أن يكون الطالب بانتهاء العامين قادر على العزف الفردي والممارسة بل والتدريس أيضًا، وأن يصبح واحدًا من طاقم مدرسي بيت العود إذا أراد هذا.



وتابع "الأزهري" حديثه عن مشواره الفني، قائلًا: " كنت أتطور بشكل سريع في دراسة العود، حتى أني تخرجت في عام 2014 دون أي تأخير عن عامين الدراسة، على الرغم من أني كنت أباشر دراستي الأكاديمية في كلية الحقوق، ومن المعروف أنها من الكليات الصعبة، وبعدما تخرجت قررت أن استمر في مجال العزف والتلحين، ولم أعمل نهائيًا بشهادتي الجامعية من كلية الحقوق، فشغفي كله ينصب على العود فقط".



واختتم المدرس ببيت العود، ناصحًا الجميع أن يستمر في تحقيق هدفه، بالضبط كما كان هو لديه هدف أمامه وعمل على تحقيقه وهو التخرج من بيت العود ليصبح مدرسًا فيه، وبالفعل كانت هي نقطة انطلاقه، ومنذ ذلك الحين وهو يعمل مدرسًا فيه، وساهم في تخرج العديد من الطلبة، كما أسس فرقة موسيقية يلعب العود فيها محركًا أساسيًا، وأقاموا عدد من الحفلات في دول مختلفة من العالم، ومن المخطط إقامة حفة الشهر القادم ففي كوريا، فلا زالت الفرقة تكبر بمجهوده هو وأصدقائه فيها.



وصف إسلام عبد العزيز، أحد المدرسين، بيت العود العربي بالمكان الأمثل لتعلم كل ما يخص العزف على آلة العود، بدايةً من العزف البدائي، مرورًا بالدراسة، والتلحين، وصولًا إلى قيادة الفرق الموسيقية والحفلات؛ مرجعًا أسبابه أنه يشرف عليه كبار عازفين العود في الشرق الأوسط وهو الفنان نصير شمه، والذي يقدم الدعم لجميع من يريد التعلم ويدخل مدرسة العود الذي كان له الفضل الكبير في تأسيسها.



بدأ "عبد العزيز" مشواره في بيت العود كطالب مثل أي طالب، وذلك بعدما حضر حفلة لنصير شمه مع أوركيسترا بيت العود، وحينما سأل عنه وأخبره أنه يريد العزف وأن يصبح مثله، ومثل كبار عازفين العود، وإذا بالأستاذ الكبير يشجعه ويدعمه ويدعوه للدراسة في بيت العود العربي، والذي تنبأ له بمستقبل باهر في هذا المجال، وسيصبح مدرسًا من بين مدرسي هذا المكان.



ذكر "عبد العزيز"، أنه عندما حضر الحفل وقابل الفنان نصير شمه، كان طالبًا في عامه الدراسي الأول بكلية الحاسبات والمعلومات آن ذاك، ولكنه أراد أن يتعلم العزف، ولم يكن يعلم أنه سيصبح مدرسًا في يوم من الأيام، فلم يكن هذا من بين خطته على الإطلاق، الذي لطالما كان يفكر في التخرج من كلية الحاسبات والمعلومات ليعمل في أيً من الشركات، ولكن كل هذه الخطط تبدلت بحضوره هذا الحفل.



تخرج "عبد العزيز" من بيت العود ليصبح مدرسًا فيه بمجرد انتهاء فترة دراسته، ولم يكن يولي الدراسة في كليته اهتمامُ كبيرًا إلا ليحصل على الشهادة فقط، وبحكم المجال وزيارته لدار الأوبرا المصرية تعرف على واحد من كبار عازفي العود، حازم شاهين، لتجمعهم صداقة وطيدة قادتهم إلى العمل سويًا، وبالفعل أصبح "عبد العزيز" عازفًا أساسيًا في الفرقة الموسيقية التي أسسها حازم شاهين، بجانب عمله وحفلاته الذي يشارك فيها في بيت العود العربي. التقينا طارق الأزهري، واحد من مدرسي بيت العود، الذي أكد أن دراسته للعود بدأت بمحض الصدفة، عندما رأى صديقه الفنان الكبير محمد أبو ذكري يعزف على العود أمامه، وهو ما جذب انتباه طارق حينها، وقرر أن يتعلم العزف على آلة العود، وعليه نصحه صديقه أبو ذكري الذهاب إلى بيت العود، الذي كان الأخير مدرسًا فيه آنذاك، وأقنع طارق وشجعه على هذه الخطوة، لكون بيت العود مدرسة متخصصة يتعلم أساسيات ومبادئ العزف فيها.. بحسب حديث "الأزهري".كان يدرس "الأزهري" في ذلك الأثناء في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ولكنه أصر على دراسة العود أيضًا بجانب دراسته الأساسية؛ بسبب شغفه الكبير بالعود وإرادته في تعلم العزف، وكان ذلك سببًا في التأخر في دراسته الأكاديمية بكلية الحقوق نسبيًا، من أجل الالتزام بالدراسة في بيت العود.يضيف "الأزهري"، أن الدراسة في بيت العود تستغرق نحو عامين، يدرس الطالب فيهما دراسة شاملة للآلة بالإضافة إلى قراءة النوتة الموسيقية، على أن يكون الطالب بانتهاء العامين قادر على العزف الفردي والممارسة بل والتدريس أيضًا، وأن يصبح واحدًا من طاقم مدرسي بيت العود إذا أراد هذا.وتابع "الأزهري" حديثه عن مشواره الفني، قائلًا: " كنت أتطور بشكل سريع في دراسة العود، حتى أني تخرجت في عام 2014 دون أي تأخير عن عامين الدراسة، على الرغم من أني كنت أباشر دراستي الأكاديمية في كلية الحقوق، ومن المعروف أنها من الكليات الصعبة، وبعدما تخرجت قررت أن استمر في مجال العزف والتلحين، ولم أعمل نهائيًا بشهادتي الجامعية من كلية الحقوق، فشغفي كله ينصب على العود فقط".واختتم المدرس ببيت العود، ناصحًا الجميع أن يستمر في تحقيق هدفه، بالضبط كما كان هو لديه هدف أمامه وعمل على تحقيقه وهو التخرج من بيت العود ليصبح مدرسًا فيه، وبالفعل كانت هي نقطة انطلاقه، ومنذ ذلك الحين وهو يعمل مدرسًا فيه، وساهم في تخرج العديد من الطلبة، كما أسس فرقة موسيقية يلعب العود فيها محركًا أساسيًا، وأقاموا عدد من الحفلات في دول مختلفة من العالم، ومن المخطط إقامة حفة الشهر القادم ففي كوريا، فلا زالت الفرقة تكبر بمجهوده هو وأصدقائه فيها.وصف إسلام عبد العزيز، أحد المدرسين، بيت العود العربي بالمكان الأمثل لتعلم كل ما يخص العزف على آلة العود، بدايةً من العزف البدائي، مرورًا بالدراسة، والتلحين، وصولًا إلى قيادة الفرق الموسيقية والحفلات؛ مرجعًا أسبابه أنه يشرف عليه كبار عازفين العود في الشرق الأوسط وهو الفنان نصير شمه، والذي يقدم الدعم لجميع من يريد التعلم ويدخل مدرسة العود الذي كان له الفضل الكبير في تأسيسها.بدأ "عبد العزيز" مشواره في بيت العود كطالب مثل أي طالب، وذلك بعدما حضر حفلة لنصير شمه مع أوركيسترا بيت العود، وحينما سأل عنه وأخبره أنه يريد العزف وأن يصبح مثله، ومثل كبار عازفين العود، وإذا بالأستاذ الكبير يشجعه ويدعمه ويدعوه للدراسة في بيت العود العربي، والذي تنبأ له بمستقبل باهر في هذا المجال، وسيصبح مدرسًا من بين مدرسي هذا المكان.ذكر "عبد العزيز"، أنه عندما حضر الحفل وقابل الفنان نصير شمه، كان طالبًا في عامه الدراسي الأول بكلية الحاسبات والمعلومات آن ذاك، ولكنه أراد أن يتعلم العزف، ولم يكن يعلم أنه سيصبح مدرسًا في يوم من الأيام، فلم يكن هذا من بين خطته على الإطلاق، الذي لطالما كان يفكر في التخرج من كلية الحاسبات والمعلومات ليعمل في أيً من الشركات، ولكن كل هذه الخطط تبدلت بحضوره هذا الحفل.تخرج "عبد العزيز" من بيت العود ليصبح مدرسًا فيه بمجرد انتهاء فترة دراسته، ولم يكن يولي الدراسة في كليته اهتمامُ كبيرًا إلا ليحصل على الشهادة فقط، وبحكم المجال وزيارته لدار الأوبرا المصرية تعرف على واحد من كبار عازفي العود، حازم شاهين، لتجمعهم صداقة وطيدة قادتهم إلى العمل سويًا، وبالفعل أصبح "عبد العزيز" عازفًا أساسيًا في الفرقة الموسيقية التي أسسها حازم شاهين، بجانب عمله وحفلاته الذي يشارك فيها في بيت العود العربي.