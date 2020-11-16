رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد محيي يكشف كواليس عودته للغناء في «صاحبة السعادة»

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:35 م
محمد محيي
محمد محيي
محمد قدري
طباعة
يحل المطرب محمد محيي ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، في تمام الساعة الـ11 مساء، على فضائية DMC.

ويتحدث "محيي" عن مشواره الفني وأسباب غيابه طوال السنوات الماضية عن جمهوره، وعودته بألبومه الأخير "بتاع زمان" الذي طرح منه عدة أغنيات على طريقة السينجل، وطريقة العودة وكيف تحول وتغير الغناء قديما والآن.

وكان محيي قد حقق نجاحا كبيرا بأغنية "بعدنا" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وجاءت ردود الأفعال على الأغنية إيجابية، وأجمع المشاهدون على روعة الألحان وصوت النجم محمد محيي وأشادوا بإحساسه الرائع بالأغنية.

"بعدنا" أحدث أغاني ألبوم محمد محيي الجديد "بتاع زمان"، الأغنية من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم، ماستر أمير محروس، وأطلق النجم من قبل عددًا من أغاني الألبوم ونالت إعجاب الجماهير.

وكان محمد محيي طرح عددًا من أغنياته الجديدة، أبرزها "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي، وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري" من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى.

موضوعات متعلقة

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

مصادر بـ«الصحة»: مسحة الخميس تحدد موقف محمد صلاح.. وحالته بسيطة

الصور

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

image description

عوض وكيلا لكلية حاسبات ومعلومات بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع صرف صحي بتكلفة 30 مليون جنيه

الأكثر قراءة

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

رسالة إلى «ماكرون» لحل «ذراع الإخوان» فى فرنسا

«صحة الغربية» تعلن نتيجة فحص المخالطين لمحمد صلاح في نجريج

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

بعد إعلان النتيجة.. موعد اعادة الانتخابات البرلمانية 2020 المرحلة الأولى والثانية؟

مبتكر لقاح ضد «كورونا» يكشف متى تعود الحياة إلى طبيعتها

العثور على رأس من الرخام للإله اليوناني «هيرميس» وسط أثينا

اليابان تدرس إلغاء احتفال الإمبراطور برأس السنة الجديدة بسبب كورونا

أيام زمان

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
المزيد

الثقافة

القومي لثقافة الطفل يحتفل باليوم العالمي للتسامح.. غدًا

ثقافة دمياط تناقش تأثير الفن على سيكولوجية الفرد

قوافل ثقافية وفنية تطوف الفيوم لرفع الوعي

«عالم ديزني عرض لفن الأركت» بثقافة القليوبية