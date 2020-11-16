محمد محيي يكشف كواليس عودته للغناء في «صاحبة السعادة»

يحل المطرب محمد محيي ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، في تمام الساعة الـ11 مساء، على فضائية DMC.ويتحدث "محيي" عن مشواره الفني وأسباب غيابه طوال السنوات الماضية عن جمهوره، وعودته بألبومه الأخير "بتاع زمان" الذي طرح منه عدة أغنيات على طريقة السينجل، وطريقة العودة وكيف تحول وتغير الغناء قديما والآن.وكان محيي قد حقق نجاحا كبيرا بأغنية "بعدنا" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وجاءت ردود الأفعال على الأغنية إيجابية، وأجمع المشاهدون على روعة الألحان وصوت النجم محمد محيي وأشادوا بإحساسه الرائع بالأغنية."بعدنا" أحدث أغاني ألبوم محمد محيي الجديد "بتاع زمان"، الأغنية من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم، ماستر أمير محروس، وأطلق النجم من قبل عددًا من أغاني الألبوم ونالت إعجاب الجماهير.وكان محمد محيي طرح عددًا من أغنياته الجديدة، أبرزها "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي، وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري" من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى.