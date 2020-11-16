ضبط جزار هارب من 15 سنة سجنًا لاستعراض القوة بحلوان

تمكن رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي، اليوم الإثنين، من ضبط جزار هارب من حكم بالسجن 15 سنة بتهمة استعراض القوة.وبناء على تحريات سابقة، تمكن النقيب أحمد الدالي، ضابط مباحث قسم حلوان، من ضبط "محمد"، 33 سنة، جزار، ومقيم بحلوان.وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في الجناية رقم 29425 لسنة 2019 استعراض قوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.