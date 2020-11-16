إصابة 5 فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 5 أشخاص من محافظة الشرقية، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و"توك توك"، بمركز أبو حماد، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم طريق أبوحماد- العراقي الجديد.وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و"توك توك" وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات.تم تحرير المحضر اللازم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزى، وجار رفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور.