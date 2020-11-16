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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تمويل 10 آلاف و561 مشروعًا بـ 997 مليونًا و644 ألف جنيه ببني سويف

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:19 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، التقرير الدوري لمبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك"، حيث بلغ إجمالي تمويل المشروعات المنفذة "منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى منتصف نوفمبر الجاري" 997 مليونًا و644 ألف جنيه، استفاد منها 10 آلاف و561 مشروعًا وفرت 13606 فرص عمل.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غير الموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

حيث بلغ عدد المشروعات التي موًلها بنك مصر 5968 مشروعا بقيمة 623 مليونا و209 آلاف جنيه، فيما بلغ عدد المشروعات المموًلة من البنك الأهلي المصري "801 مشروع بـ 292 مليونا و313 ألف جنيه، في حين تم تمويل 3465 مشروعا بـ 46 مليونا و975 ألف جنيه من بنك القاهرة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المشروعات الممولة من "البنك الزراعي 313 مشروعا بـ 16 مليونا و428 ألف جنيه، بينما قدم بنك الإسكان والتعمير التمويل لـ 9 مشروعات بقيمة 12 مليونا و200 ألف جنيه، في حين قدم بنك الإسكندرية تمويلا بقيمة 6 ملايين و520 ألف جنيه لـ 5 مشروعات.

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