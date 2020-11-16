تعزيزات عسكرية لديالى العراقية لتعزيز الوضع الأمني

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وصول دعم عسكري إلى محافظة ديالي بهدف تعزيز الوضع الأمني عقب الأحداث الأخيرة التي سجلت مقتل وإصابة العديد من الأشخاص على يد التنظيمات الإرهابية.وقال الأعرجي، في تصريحات أوردتها قناة «السومرية نيوز» الاخبارية، إن الانتصار الأول على تنظيم داعش انطلق من ديالى بتعاون كل الأجهزة الأمنية، «ولا خيار للأجهزة الأمنية إلا أن تعمل بروح الفريق الواحد لإدامة الانتصار».وأضاف أن "هناك اهتماما من الحكومة العراقية بالمحافظة، خصوصا أن التوجيهات تقضي بتعزيز الأمن والاستقرار في ديالي كونها عراقا مصغرا، وهي تمثل كل العراقيين".وشهدت محافظة ديالي تراجعًا أمنيا كبيرا خلال الأيام الماضية، وسط دعوات إلى إطلاق حملة عسكرية كبرى لنزع أسلحة الميليشيات والفصائل المسلحة في المحافظة لوقف الانهيار الأمني.