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رئيس التحرير التنفيذي
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«صحة الغربية» تعلن نتيجة فحص المخالطين لمحمد صلاح في نجريج

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:10 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الاثنين، أن نتائج الفحص من قبل فرق الترصد والطب الوقائى للمخالطين باللاعب الدولي محمد صلاح، بمسقط رأسه قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، لم ترصد بينهم أي أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان، أن 6 أشخاص من المخالطين للاعب يتم ملاحظتهم ومتابعتهم فقط بمنازلهم حتى نهاية الأسبوع الجارى، من حيث ظهور أعراض عليهم من عدمه.

وأضاف وكيل الوزارة أن الأوضاع الصحية بالقرية من حيث فيروس كورونا مستقرة، والحياة تسير بطبيعتها بين أبناء القرية، لافتا إلى أنه تم التوعية والتشديد على الأهالى بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لحمايتهم من الفيروس.

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