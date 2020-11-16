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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتابع سير العمل داخل مشروع النقل الجماعي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:08 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم سير العمل داخل مشروع النقل الجماعي التابع للمحافظة، وذلك ضمن جولات المحافظ الميدانية لمتابعة عدد من المشاريع الخدمية التابعة للمحافظة لدفع العمل بها ومراجعة كافة التقارير الخاصة بها على أرض الواقع.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وأشرف فاروق مدير المشروع.

تابع المحافظ خلال جولته بالمشروع ورش العمل المختلفة والية الصيانة للمركبات، كما تابع خطوط السير الخاصة بالمركبات والجهات المتعاقد معها، ومدى التزام العاملين والسائقين بالمشروع، موجها بإزالة جميع معوقات العمل، ضمن تنفيذ تصور شامل لتطوير مشروع النقل الجماعي والنهوض به لتحقيق المزيد من الأرباح للمحافظة والتي تعود بالنفع على المواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة متابعة المشروع بصفة دورية ومراقبة خطوط السير لمنع التلاعب والتحرك في غير خطوط السير، موجهًا بعرض تقارير بصفة مستمرة عن المشروع.

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