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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

طرق الوقاية من الإصابة بسرطان الثدى (فيديوجراف)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:16 م
سرطان الثدى
سرطان الثدى
فاتن خديوى
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كشفت وزارة الصحة والصحة فى "فيديوجراف" نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، إجراءات الوقاية من الإصابة بسرطان الثدى وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وأوضحت الوزارة أن الرضاعة الطبيعية لها دور فعال فى الوقاية من سرطان الثدى وكلما زادت مدة الرضاعة زادت الوقاية من المرض، كما شددت على الامتناع عن التدخين والذى يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدى.

ونصحت بأهمية ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا للحفاظ على وزن الجسم ومنع الإصابة بسرطان الثدى.

وقالت وزارة الصحة، إن العلاج بالهرمونات من 3 إلى 5 سنوات يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى، مشيرة إلى ضرورة استشارة الطبيب باستخدام علاج بديل غير هرمونى أو الحصول على أقل جرعة تفيد فى العلاج.

كما نصحت بتجنب أساليب التصوير الطبية التى تستخدم الإشعاع قدر الإمكان، مع الحرص على أهمية التغذية الصحية التى تعتمد على الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات حيث تساهم فى الوقاية من سرطان الثدى.

يذكر أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة متواجدة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية، يوميًا من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً. اضغط

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