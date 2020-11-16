رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «المحامين العرب» يعلن اجتماع المكتب الدائم بشرم الشيخ ديسمبر المقبل

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:07 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
طباعة
خاطب رجائي عطية، نقيب محامي مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، الأمين العام للاتحاد ناصر الكريوين، بشأن انعقاد المكتب الدائم بمدينة السلام -شرم الشيخ- في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2020.

وقال عطية: "يسعدني أن أكرر ما سبق أن أبلغناه لكم وجميع النقباء العرب والأمناء العامين المساعدين، والأعضاء المنضمين، والأعضاء الأصليين باتحاد المحامين العرب، بموافقة نقابة مصر على استضافة انعقاد المكتب الدائم بمدينة السلام -شرم الشيخ- في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2020، وذلك لترتيب الإجراءات مع النقابات خاصة أن هناك انتخابات بنقابات المغرب في نهاية نوفمبر 2020، ونحو تجديد مقاعد نقابة مصر التي تنتهي مددهم في ديسمبر القدم".

وأضاف: "على أن تتولى دعوة الأمانة العامة للاتحاد للانعقاد بالقاهرة قبل الاجتماع بأسبوع على الأكثر لتحديد جدول الأعمال الذي سوف يعرض على المكتب الدائم، واختيار شعار الدورة".

واختتم: "على أن نوافى بتأكيدكم للموعد المتفق عليه خلال أسبوعين على الأكثر من الآن، لإمكان إعداد كافة الترتيبات اللازمة لهذا الانعقاد".

موضوعات متعلقة

«الصحة» تطلق 4 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» خلال يومين

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

رسالة إلى «ماكرون» لحل «ذراع الإخوان» فى فرنسا

ماذا طلب محمد صلاح فور وصوله مقر عزل الجونة؟

الصور

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

عوض وكيلا لكلية حاسبات ومعلومات بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع صرف صحي بتكلفة 30 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تفتح وحدة «الجاما كاميرا» لتشخيص الأورام

الأكثر قراءة

رسالة إلى «ماكرون» لحل «ذراع الإخوان» فى فرنسا

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» للمواطنين

وزير التعليم: تعطيل الدراسة يتم بقرار سيادى

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

مبتكر لقاح ضد «كورونا» يكشف متى تعود الحياة إلى طبيعتها

العثور على رأس من الرخام للإله اليوناني «هيرميس» وسط أثينا

اليابان تدرس إلغاء احتفال الإمبراطور برأس السنة الجديدة بسبب كورونا

شركة ألمانيا تكشف عن موعد «عودة الحياة لطبيعتها»

أيام زمان

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «في حب عفت» بقاعة آدم حنين بالهناجر

«المدينة تحت المجهر» بجاليري The Arts’ Hub بمدينة الشيخ زايد

افتتاح «سمبوزيوم الخزف الدولي الـ6» بنقابة التشكيليين اليوم

افتتاح «جنة هنا» على مسرح الغد (صور)