اعتقال 1020 شخصًا بتهمة الانتماء لجماعات إرهابية بتونس في 2020
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:08 م
هبه محمدطباعة
أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم الإثنين، عن توقيف 1020 شخصا منذ بداية العام بتهمة الانتماء إلى الجماعات الإرهابية.
وأضاف وزير الداخلية التونسي، أنه تم الكشف عن 33 خلية تكفيرية منذ بداية العام والقيام بـ 48 عملية استباقية ضد خلايا إرهابية، وفقًا "للعربية عاجل".
وأضاف وزير الداخلية التونسي، أنه تم الكشف عن 33 خلية تكفيرية منذ بداية العام والقيام بـ 48 عملية استباقية ضد خلايا إرهابية، وفقًا "للعربية عاجل".