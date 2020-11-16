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رئيس التحرير التنفيذي
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«رياضة الشرقية» تنفذ الدورة الأساسية لتأهيل قادة الوحدات الكشفية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:12 م
وائل الألفي
وائل الألفي
سارة الوردانى
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أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، عن تنفيذ الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع جمعية الكشافة الجوية بالشرقية، الدورة الأساسية لتأهيل قادة الوحدات الكشفية في الفترة من 12 الي 14 نوفمبر الجاري بمركز شباب ههيا.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من تنفيذ الدورة الأساسية لتأهيل قادة الوحدات الكشفية هو تنمية معارف ومهارات واتجاهات القادة المرشحين للعمل بالوحدات الكشفية، وخلق بيئة تفاعلية، ليكونوا قادرين على معرفة مسئوليات قادة الوحدة وتطبيق التقاليد الكشفية وممارسة الفنون والمهارات الكشفية بكفاءة وتوظيف البرنامج الكشفي المتكامل في الوحدة وفهم أساليب وفن القيادة وأسس الاتصال الفعال وإدارة اجتماعات الوحدة الكشفية، وكيفية تنظيم مخيم اليوم الكامل وتنمية الموارد الكشفية وربط الحركة بالدور التربوي في تنشئة الشباب والفتيات ليكونوا أجيالا صالحة لبناء وخدمة الوطن.

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