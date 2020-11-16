الحكم على متهم في «أحداث شغب عين شمس».. 13 ديسمبر

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، اليوم الإثنين، حجز إعادة محاكمة المتهم عبدالله ربيع أبوبكر، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس في يناير من عام 2014، في القضية رقم 25991 لسنة 2014 جنايات عين شمس، لجلسة 13 ديسمبر للحكم.وواجه المتهم وآخرون، سبق الحكم عليهم، عددًا من الاتهامات، بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف، فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة، وتكدير السلم العام، وذلك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس في عام 2014.