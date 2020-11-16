البطوطى: صمت عالم بشأن عودة السياحة

قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحةً العالمية، إنه لا توجد آراء قاطعة بخصوص الفترة التي تتطلب السيطرة على فيروس كورونا وانحساره، ولكن نحن ننظر بنظرة متفائلة ونتوقع السيطرة عليه وتعود الحركة السياحية للتعافي من جديد.

وأكد البطوطي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفترة الحالية تشهد صمتًا عالميًا فيما يتعلق بعودة السياحة، خاصة مع انتشار الوباء عالميًا، مشيرًا إلى أن الحديث عن عودة أو زيادة حركة السفر والرحلات ليست قبل الإعداد لأعياد رأس السنة الميلادية والكريسماس، إذ إن حالة الصمت الحالية بالدول الأوروبية أشبه تمامًا بحالة الصمت الانتخابي فجميع العاملين بقطاعي السياحة والطيران يشهدون حالة تجمد أو صمت بسبب عدم رؤية الموقف أو التطورات حتى يتم التعامل معها.