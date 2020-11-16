«التموين» تشارك فى «الجمعة البيضا»

وافق الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على إجراء تخفيضات بمناسبة "الجمعة البيضاء" 27 نوفمبر الجاري، خلال الفترة من 23 حتى 30 نوفمبر، لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية.وأوضح مصيلحي، في بيان، أن ذلك في إطار خطة الوزارة لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكل محافظات الجمهورية، من خلال فعاليات غير تقليدية ودعم ومساندة المواطن من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وباعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.وتابع: "يتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات، من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كل المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات".