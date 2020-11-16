تفاصيل 8 أيام من الحوار الليبي انتهت بالفشل في تحديد سلطة موحدة

- "خلف الكواليس"

- "وثيقة قمرت"

- "اتفاق مبدئي على تحديد موعد الانتخابات"

- "فشل مساعي منع ترشح شخصيات جدلية"

- "مطالب بالاستفتاء على مشروع الدستور"

- "وقائع فساد ورشى داخل قاعة الاجتماعات"

اختتمت محادثات منتدى الحوار السياسي الليبي-الليبي المباشر التي تجري في تونس، أعمالها مساء أمس الأحد، من دون التوصل إلى اتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة، بسبب الخلافات الكبيرة حول المناصب التي تهدد بنسف كل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة.وأكدت مبعوثة الأمم المتّحدة بالانابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، في مؤتمر صحفي عقدته في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن المباحثات ستتواصل الأسبوع المقبل افتراضيا بتقنية الفيديو للاتفاق على آليات ومعايير الشخصيات التي ستتولى السلطة مستقبلا.وكانت المحادثات انطلقت الإثنين الماضي، في تونس، تحت شعار "ليبيا أولا" برعاية الأمم المتحدة، في حضور الرئيس التونسي قيس سعيد، وبمشاركة 75 ليبيا يمثلون مختلف القوى السياسية والاجتماعية بالبلد الشقيق؛ وذلك في محاولة لحلحلة الأزمة وإيجاد حل سياسي، يتضمن سلطة تنفيذية جديدة، تطبق خارطة طريق واضحة المعالم تنتهى بعقد انتخابات عامة في غضون عام ونصف.وقد أوضحت مسودة الاتفاق السياسي الجديد، التي تداولها المشاركون منذ اليوم الأول للمنتدى، أن السلطة التنفيذية الجديدة ستتشكل، من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين يعكسون التوازن الجغرافي بين أقاليم البلاد، وحكومة موحدة تتكون من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية، على أن يتولى هذان المكونان إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق لمدة 18 شهرا، قابلة للتمديد إلى 6 أشهر أخرى، إذا ما تأخرا في العمل على أهم مهامها المتمثلة بإنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة.وبحسب مسودة الاتفاق، يختار أعضاء الحوار السياسي المجتمعين بتونس، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بطريقة التصويت، على أن يكون الرئيس من الإقليم التي لا ينتمي إليه رئيس الحكومة، فيما يختارون النائب الأول والثاني بحسب ترتيب العدد السكاني للدوائر الانتخابية للإقليمين الآخرين.دار سباق وتنافس شديد وحرب تموقع بين المشاركين للحصول على المناصب الرئيسية، في منظومة الحكم القادمة، وهو ما بشر بأن التحدي الأكبر لهذا الملتقى سيكون في اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية في الأجسام الحاكمة في الفترة المقبلة.وكانت التسريبات التي خرجت من أروقة المفاوضات حتى آخر يوم من الملتقى، كشفت عن أن الخلاف يدور تحديدا حول اسم رئيس الحكومة الجديدة؛ حيث دارت الأسماء المرشحة لتولى هذا المنصب، حول اسمين، وهما فتحي باشاغا رئيس الداخلية الحالي لحكومة الوفاق، وأحمد معيتيق النائب الأول للمجلس الرئاسي.ووفق التقارير المختلفة فإن الترجيحات كانت تقول إن "باشاغا" الأكثر حظا للفوز بهذا المنصب مدعوما بعلاقاته الخارجية الواسعة مع واشنطن وتركيا وبريطانيا ومصر التي زارها مؤخرا، وبنفوذه القوي داخل ليبيا خاصة بين الميليشيات المسلحة وسط مدينته مصراتة.في حين يرى مراقبون أن الوجه السياسي الصاعد ورجل الأعمال أحمد معيتيق الطامح لأن يكون رئيس الحكومة المقبل، يبدو أقرب وأكثر قبولا من معسكر الشرق الليبي، خاصة بعد توقيعه اتفاق إعادة إنتاج النفط مع ممثلي الجيش الليبي في 18 سبتمبر الماضي.أما منصب رئاسة المجلس الرئاسي، وفق التسريبات كان لا يوجد على منافس على اسم رئيس البرلمان الليبي الحالي عقيلة صالح لتولي هذا المنصب، حيث كان هناك اتفاق مبدئي على أن يؤول هذا المنصب إلى المنطقة الشرقية (إقليم برقة)، في حين سيكون أحد نائبيه من الجنوب (إقليم فزان) والذي كان مرشح بقوة لهذا المنصب السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر المنحدر من محافظة سبها، في حين سيكون النائب الآخر من المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) التي تتنافس فيها عدة أسماء على الكراسي.في اليوم الرابع من جلسات النقاش التي خصصت لبحث مسودة خريطة طريق سياسية حملت اسم "وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل" في ليبيا، ظهر اسم "وثيقة قمرت" وهو اسم الضاحية التي يجتمع الليبيون فيها، لتكون مكملة لاتفاق الصخيرات وليست بديلة عنه.وتهدف "قمرت" معالجة ثغرات الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في العام 2015، والذي تسبب في تعقد الأزمة الليبية، إضافة إلى مناقشة خارطة طريق واضحة تشمل جدول زمني لإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابات العامة.وتضمنت المسودة، سبع مواد سياسية رئيسية، وهي تطرح خاصة مبادئ البرنامج السياسي الوطني، الذي يهدف الوصول إلى انتخابات عامة، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا، بما يحقق توفير الأمن للمواطن، وإنهاء النزاعات المسلحة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات والأداء الاقتصادي، إضافة إلى تطوير عمل مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة السياسية الشاملة.توصل المجتمعون بنهاية اليوم الرابع، إلى اتفاق تمهيدي يتضمن خارطة طريق واضحة من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، في فترة لا تتجاوز 18 شهرا، وتتضمن الخطوات اللازمة لتوحيد المؤسسات وإعادة النازحين وضمان حقوقهم، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الأمن ووفق مخرجات مؤتمر برلين.وتضمن هذا الاتفاق المبادئ العامة للاختصاصات الموكلة لمختلف المؤسسات الليبية خلال المرحلة الانتقالية، التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.شهد اليوم الخامس للمنتدى محاولات من المشاركين بجمع توقيعات تمنع أعضاء "الرئاسي والنواب والدولة" من الترشح في مناصب السلطة الجديدة، خصوصا بعدما تم تحديد 24 ديسمبر 2021م، موعدا للانتخابات الوطنية (البرلمانية والرئاسية).لكن هذه المحاولات باءت بالفشل؛ حيث أعرب داعمو "باشاغا" في الحوار عن رفضهم الشديد لمادة كانت تنص على منع الموجودين في مناصب حالية من الترشح للحكومة الجديدة، ونجحوا بالفعل في شطب هذه المادة، حيث جاءت نتيجة التصويت على هذا المقترح 62 بالمئة وهى نسبة أقل من المتفق عليها المجتمعون أنفسهم والتي حددوها بـ 75 بالمئة.وفي السياق أوضحت صحيفة المرصد الليبية، أن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان في ليبيا، هو الذي كان له اليد الطولى على شطب هذه المادة؛ حيث أنه الأكثر تمسكا بترشح باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة بناء على عدة عوامل منها شعار محاربته للفساد الذي رفعه الفترة الماضية كدعاية تمهد له في هذه المرحلة.كان أحد أسباب الخلافات المحورية الأخرى بين المشاركين هو إصرار ممثلي جماعة الإخوان على تمرير مادة تتعلق بتحصين الوجود العسكري التركي في ليبيا، وهو ما يهدد حتى اتفاق 5+5، إضافة إلى نقطة أخرى يطالب بها حزب العدالة والبناء تتعلق بتقليص صلاحيات المجلس الرئاسي الجديد ومنحه صلاحيات شرفية أقل على أن يكون لرئيس الحكومة صلاحيات أوسع.وسط هذه الخلافات والاتفاقات، طالب مجلسا النواب والأعلى والهيئة الدستورية في اليوم السادس من الملتقى البعثة الأممية دعم العملية الدستورية والذهاب إلى الاستفتاء على مشروع الدستور؛ باعتبار أن الشعب الليبي هو صاحب الكلمة الفصل في المشروع، مؤكدين على ضرورة عدم المساس بمشروع الدستور الليبي.وجاء هذا المطلب بعد توافق المشاركون على مقترح يقضي بفصل منصب رئيس المجلس الرئاسي عن منصب رئيس الوزراء، وسط تحذيرات من ممارسة بعد الأطراف ضغوط كبيرة على المفاوضين من أجل تقويض العملية السياسية؛ حيث تمحورت الخلافات حول آلية اختيار شاغلي مناصب السلطة التنفيذية وصلاحيات المجلس الرئاسي، خاصة فيما يتعلق بالنقطة التي تمنح المجلس الرئاسي حق "القيام بمهام القائد الأعلى للجيش والتعيين في كافة المستويات القيادية به.شهدت أجواء الحوار داخل قاعة المحادثات التي وصفت بأنها قاعة "الفرصة التاريخية للسلام في ليبيا"، وقائع فساد؛ حيث تم تداول وجود رشاوى ومال سياسي فاسد من قبل بعض الشخصيات السياسية للمشاركين لتقديم ملفات المرشحين، وقد أعلنت المبعوثة الأممية أنها أجرت تحقيقًا كاملًا حول هذه الأخبار المتواترة، وشددت على أن الذين يحاولون تقديم الأموال للمشاركين سيتم تصنيفهم كمعرقلين للحوار، وقد يكونوا عرضة للعقوبات.