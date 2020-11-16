محافظ الجيزة يستقبل نواب مجلس الشيوخ الجدد
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:24 م
عبدالله هشامطباعة
استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعضاء مجلس الشيوخ 2020 المنتخبين عن المحافظة، في لقائهم الأول بالقيادات التنفيذية لتنسيق أطر التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعود بالنفع على المواطنين.
وقدم محافظ الجيزة التهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في خدمة قضايا التنمية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أهمية توحيد جهود الجهازين التنفيذي والشعبي بوصفهما يمثلان جناحي التنمية بالمحافظة.
واستعرض المحافظ خلال اللقاء عددًا من الملفات المهمة بالقطاعات الحيوية كالصحة، والطرق والتعليم والنظافة، كما تمت مناقشة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإزالة المخالفات وملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا دور أٔعضاء مجلس الشيوخ فى تحفيز المواطنين على التقدم لانهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.
وقدم محافظ الجيزة التهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في خدمة قضايا التنمية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أهمية توحيد جهود الجهازين التنفيذي والشعبي بوصفهما يمثلان جناحي التنمية بالمحافظة.
واستعرض المحافظ خلال اللقاء عددًا من الملفات المهمة بالقطاعات الحيوية كالصحة، والطرق والتعليم والنظافة، كما تمت مناقشة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإزالة المخالفات وملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا دور أٔعضاء مجلس الشيوخ فى تحفيز المواطنين على التقدم لانهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.