إحالة 80 موظفًا للتحقيق بمستشفى الدلنجات

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، برئاسة اللواء مدحت الزغد رئيس الوحدة، الانضباط الإداري داخل المصالح الحكومية، حيث قام قسم الرقابة والمتابعة بالمرور على المستشفى العام في الفترة الصباحية لمتابعة الانضباط الإداري.وأكد رئيس مجلس ومدينة الدلنجات، أنه تم المرور على الأقسام الموجودة بالمستشفى العام، وتمت متابعة التوقيع عند الحضور، وتلاحظ غياب ٥٣ من الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعمال، دون سند قانوني، كما تلاحظ ترك ٨٠ موظفًا للعمل دون سند قانونى، من الساعة العاشرة صباحًا دون سند قانوني، وتم عمل تقرير لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المقصرين في عملهم.