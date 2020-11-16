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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

موسكو: الإدارة الأمريكية الحالية اتخذت قرارًا بعدم تمديد معاهدة «ستارت- 3»

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:13 م
سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف
أ.ش.أ
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن الإدارة الأمريكية الحالية اتخذت قرارا بعدم تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "ستارت- 3" مع روسيا.

وقال ريابكوف، في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين: "إنهم لا يريدون تمديد المعاهدة، دعوهم لا يمددون"، مشيرا إلى أن اقتراح بلاده للولايات المتحدة بتمديد معاهدة "ستارت- 3" لمدة 5 سنوات تبين أنه غير مريح وغير مقبول من الجانب الأمريكي.

وأضاف: "بعد عدة جولات مكثفة من المشاورات، أدركنا أن هناك فرصة لاختبار نهج الولايات المتحدة لتمديد المعاهدة لمدة عام واحد، وأظهرنا مرونة، وأكدنا استعدادنا لهذا التمديد"، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى تجميد ولا تحتاج إلى تمديد المعاهدة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.

واقترح الرئيس الروسي تمديد معاهدة "ستارت- 3" الحالية دون أي شروط لمدة عام، وأصدر تعليماته لوزير الخارجية سيرجي لافروف لصياغة موقف روسيا من هذه المعاهدة وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.

وتعد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت- 3"، التي وقعها باراك أوباما ودميتري مدفيديف، في أبريل من العام 2010 في براغ، هى المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح.

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