رفع كفاءة مرفق الصرف الصحى بقريتين فى الداخلة بـ72 مليون جنيه

قال رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد الدكتور نبيل حنفي، إنه تقرر رفع كفاءة مرفق الصرف الصحي بقرى الجديدة والقلمون بمركز الداخلة بتكلفة 72 مليون جنيه.وأشار رئيس المركز- في بيان اليوم الإثنين- إلى انتهاء اللجنة الفنية من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من معاينة 3 مواقع بقرية الجديدة؛ لتنفيذ 3 محطات رفع ومحطة معالجة لمشروع الصرف الصحي المشترك مع قرى القلمون.وأوضح حنفي أنه تم الانتهاء من رفع المناسيب الهندسية للشوارع بقرية الجديدة من خلال مكتب استشاري هندسي؛ لتنفيذ محطة معالجة مشتركة بين قريتي القلمون والجديدة، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة، ضمن مشروعات المركز لتحسين مستوى الخدمات والمرافق للمواطنين بالقرى، خاصة المحرومة والنائية.