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مصر

«الرى» تستعرض خطة المشروعات القومية للحفاظ على الموارد الذاتية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:28 م
وزارة الموارد المائية
وزارة الموارد المائية والري
وائل القمحاوى
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عقد المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، الاجتماع الأول له بعد تكليفه الإثنين،  بحضور المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الري، والمهندس علاء عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، لاستعراض ومتابعة خطة المشروعات والعمليات ضمن خطة العام المالي الحالي وتوقيتات تنفيذها ومعدلات الإنجاز.

واستعرض الاجتماع الأول لرئيس مصلحة الري، بعد حركة التغييرات الأخيرة، بحضور المهندس محمود شاهين، مدير عام توزيع المياه، عدة مشروعات يتم تنفيذها ضمن خطة العام المالي الحالي تستهدف تعظيم الموارد المائية وتحقيق الاستفادة القصوى منها واتخاذ عدة إجراءات لترشيد استهلاك المياه في الري، ومنها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بالمحافظات، ضمن المشروعات القومية لتقليل كمية المياه المنصرفة بالبرك والمصارف وترشيد الاستهلاك.

كما ناقش اللجتماع التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وعدم إهدارها، الأمر الذي يسهم أيضًا في زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين نوعيتها، في ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة، بالإضافة إلى عمليات تطهير وإزالة المخلفات من الترع والمصارف للحد من إهدار مياه الري.

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