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سياسي

مى كرم جبر: التاريخ المصرى يشهد على دور المرأة فى صناعته

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:22 م
مي كرم جبر
مي كرم جبر
صقر محمد
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قالت مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، إن المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حصلت على المكانة التي تستحقها، التي ساعدتها على خدمة الوطن بكل تفان، مؤكدة أن الرئيس أول من أطلق لقب عظيمات مصر على السيدات، لإيمانه الشديد بأن تطور ورقي المُجتمع بالنواحي الثقافية والأخلاقية والمعرفية لن يكتمل ويتحقق إلا بثقافة ووعي المرأة، لذلك سعى للحفاظ علي كل حقوقها، التي تُمكنها من القيام بذلك الدور التوعوي، بداية من التعليم والصحة وصولًا للتمثيل النيابي العادل، ما أكسب المرأة المصرية المكانة المرموقة التي تستحقها في المجتمع.
وأضافت جبر لـ"الدستور"، أن اختيار فيبي جرجس، وكيلًا لمجلس الشيوخ، مكسب جديد للمرأة داخل العمل النيابي، وخاصة أن وكيل الشيوخ لها باع طويل في العمل العام، وبالتالي ستعمل على تمثيل المرأة بشكل جيد، ووجودها في ذلك المنصب يُكمل الشكل الحضاري لمجلس الشيوخ، ويُعبر عن إرادة الدولة الحقيقية في دعم المرأة المصرية، وتقدير الشعب المصري للمرأة، وتقديره لوجودها ودورها في المجتمع.
وأشارت عضو مجلس النواب، أن التاريخ المصري يشهد على دور المرأة المصرية في صناعته على مر العصور، حيث ظهرت دائمًا كقائدة ومحاربة تقف في الصفوف الأولى في أخطر المعارك، دفاعًا عن الوطن، وذلك يدل على مساندة الرجل للمرأة، لإيمانه بأهمية دورها المجتمعي.

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