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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الموجة الثانية من تفشي كورونا تزداد قوة في باكستان

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:56 م
تفشي كورونا تزداد
تفشي كورونا تزداد قوة في باكستان
وكالات
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أظهرت بيانات، صدرت اليوم الاثنين، أن باكستان سجلت أعلى إصابات يومية بكوفيد-19 منذ يوليو، في كل من الأيام الأربعة الماضية، مع تزايد قوة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المسبب للمرض.

وسجلت البلاد 2128 إصابة جديدة، أمس الأحد، وهو اليوم الرابع الذي زادت فيه الحالات عن ألفين يوميا.

وتأكدت إصابة سبعة بالمئة ممن أجريت لهم الفحوص أمس الأحد، بالمقارنة مع ما بين اثنين وثلاثة بالمئة خلال أغلب أيام الأشهر الأربعة الماضية.

وقالت الطبيبة سيمين جمالي، المديرة التنفيذية لمركز جنة الطبي للخريجين الذي يعالج حالات كوفيد-19 في كراتشي ثاني أكبر المدن في البلاد، لرويترز: "لا أحد يتبع تعليمات السلامة، ونحن نرى النتيجة".

وبعد أن بلغت الإصابات اليومية ذروتها عند أكثر من 6800 حالة في يونيو، تراجع العدد إلى 213 في أغسطس وظل دون مستوى 700 حالة في أغلب الأشهر الثلاثة الماضية.

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