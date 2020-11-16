وزيرة الهجرة في مجلس الشيوخ لتهنئة عبدالرازق

يشهد مجلس الشيوخ اليوم، حراكا كبيرا مع استمرار حضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات لتقديم التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لتوليه مسؤولية رئاسة الغرفة الثانية للبرلمان.ومن المقرر أن يستقبل رئيس مجلس الشيوخ، بعد قليل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصرين بالخارج، وتأتي تلك الزيارة في إطار تقديم التهنئة من قبل الوزيرة لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.وكان رئيس مجلس الشيوخ استقبل صباح اليوم المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيىة النيابة الإدارية بمكتبه.