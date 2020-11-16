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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فرنسا تعلن تجاوز البلاد الذروة الوبائية لكورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:54 م
فرنسا البلاد الذروة
فرنسا البلاد الذروة الوبائية لكورونا
وكالات
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قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، عن مستجدات مكافحة الوباء في بلاده إن "الفيروس قد بدأ ينتقل بوتيرة أدنى بفضل الحجر، مثلما وقع في شهر مارس"، مؤكدا "تجاوز الذروة الوبائية"

وأضاف، في حديث إلى الصحافة الفرنسية، أنه "منذ 10 أيام متوالية، يتراجع عدد اختبارات كوفيد- 19، وتنخفض نسبة الاختبارات الإيجابية، النتيجة ومعدل الانتشار"، واستدرك الوزير محذرا بالقول: "لكننا لم ننتصر بعد على الفيروس، وبوضوح أقول إنه من المبكر أن نهتف بالنصر ونتخلى عن جهودنا".

ورغم الارتفاع المتواصل لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في فرنسا ووصوله إلى مليوني إصابة، إلا أن عدد الخاضعين للعلاج في أقسام الإنعاش والعلاج المكثف يوجد في أدنى مستوى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث بلغ 270 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب الأرقام الرسمية.

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