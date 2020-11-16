3020 إصابة جديدة و34 حالة وفاة بكورونا في جورجيا

سجّلت وزارة الصحة في جورجيا، اليوم الاثنين، 34 حالة وفاة جديدة، و3020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال، الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 79 ألفا و678 حالة.ونقلت صحيفة "جورجيا توداي"- على موقعها الإلكتروني- عن الوزارة أن 3387 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات السابقة، ليرتفع الإجمالي إلى 62 ألفا و61 حالة، مشيرة إلى الإبلاغ عن 16 ألفا و914 حالة نشطة في البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.