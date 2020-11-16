رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الدارسين بالخارج»: اكتسبنا ثقافات جديدة خلال زيارة المشروعات القومية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:41 م
أمينة حلمي
أمينة حلمي
صقر محمد
طباعة
تدرس أمينة حلمي في كلية «إدارة الأعمال» بجامعة «ريوتلنجن» الألمانية، للحصول على درجة البكالوريوس، ورغم أن سنها لم تتجاوز 20 عامًا، استطاعت أن تكون عنصرًا إيجابيًا في جامعتها وداخل وطنها مصر.

«أمينة» عضو في «نموذج محاكاة الأمم المتحدة»، الذى تم تنظيمه على هامش منتدى شباب العالم، كما استغلت فترة وجودها فى مصر بسبب أزمة «كورونا» للالتحاق بالدراسة فى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بالإضافة لمشاركتها في الملتقى الأول لشباب مصر الدارسين بالخارج الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

تقول أمينة لـ"الدستور"، أن هذا الملتقي مكنهم من رؤية كم التطورات التي تشهدها الدولة المصرية على كل المستويات، وأن دراستهم في الخارج جعلتهم قبلة للأجانب ليعرفوا التاريخ والحضارة المصرية، مؤكدة أن زيارتهم للمشروعات على أرض الواقع ولقاءاتهم بالمسئولين وفرت لهم كم المعلومات الكافية التي تُمكنهم بعد العوده للخارج لإستكمال دراستهم، من التحدث باستفاضة عن التاريخ المصري، وشرح حجم الإنجازات التي تشهدها الدولة في الوقت المعاصر.

وأكدت أمينة صدق إرادة وزير الهجرة، نبيلة مكرم، في توعية شباب الدارسين في الخارج، وربطهم بكل التطورات الجارية على أرض الواقع، ما يزيد وعيهم بمقتضيات المرحلة وتطورها، مُشيرة إلى أن مشاركتها في ذلك الملتقى أكسبها علاقات كبيرة بباقي زملائها الدارسين في الخارج، ولقاءها بشباب دارسين من كل دول العالم، ما ساعد علي تنوع الثقافات والمعارف.

موضوعات متعلقة

أوباما: زوجتى ستقتلنى حال انضمامى لحكومة بايدن

موعد شهر رمضان 2021

العثور على جثة متحللة داخل بئر في قنا

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

الصور

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع صرف صحي بتكلفة 30 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تفتح وحدة «الجاما كاميرا» لتشخيص الأورام

image description

محافظ أسيوط يفتتح مركز خدمة العملاء لشركة المياه بالغنايم

image description

رئيس جامعة دمياط ينهي أزمة تشعيب الطلبة المكفوفين

image description

كورونا يقتل مُدرسة بدمياط.. ونجلها: تقدمنا بإجازة فرفضها المدير

الأكثر قراءة

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» للمواطنين

مصادر بـ«الصحة»: مسحة الخميس تحدد موقف محمد صلاح.. وحالته بسيطة

وزير التعليم: تعطيل الدراسة يتم بقرار سيادى

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

مبتكر لقاح ضد «كورونا» يكشف متى تعود الحياة إلى طبيعتها

العثور على رأس من الرخام للإله اليوناني «هيرميس» وسط أثينا

اليابان تدرس إلغاء احتفال الإمبراطور برأس السنة الجديدة بسبب كورونا

شركة ألمانيا تكشف عن موعد «عودة الحياة لطبيعتها»

أيام زمان

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

لقاء مفتوح مع الكاتبة مي التلمساني بجاليري ضي غدًا

إطلاق برنامج الإقامة الفنية في «مدينة الفنون» بباريس

غدًا.. مناقشة فيلم «جرافيتي» بمكتبة المستقبل

الخميس.. «مغالطات ضد تاريخ الحضارة المصرية» بأتيليه الإسكندرية