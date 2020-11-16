«الدارسين بالخارج»: اكتسبنا ثقافات جديدة خلال زيارة المشروعات القومية

تدرس أمينة حلمي في كلية «إدارة الأعمال» بجامعة «ريوتلنجن» الألمانية، للحصول على درجة البكالوريوس، ورغم أن سنها لم تتجاوز 20 عامًا، استطاعت أن تكون عنصرًا إيجابيًا في جامعتها وداخل وطنها مصر.«أمينة» عضو في «نموذج محاكاة الأمم المتحدة»، الذى تم تنظيمه على هامش منتدى شباب العالم، كما استغلت فترة وجودها فى مصر بسبب أزمة «كورونا» للالتحاق بالدراسة فى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بالإضافة لمشاركتها في الملتقى الأول لشباب مصر الدارسين بالخارج الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.تقول أمينة لـ"الدستور"، أن هذا الملتقي مكنهم من رؤية كم التطورات التي تشهدها الدولة المصرية على كل المستويات، وأن دراستهم في الخارج جعلتهم قبلة للأجانب ليعرفوا التاريخ والحضارة المصرية، مؤكدة أن زيارتهم للمشروعات على أرض الواقع ولقاءاتهم بالمسئولين وفرت لهم كم المعلومات الكافية التي تُمكنهم بعد العوده للخارج لإستكمال دراستهم، من التحدث باستفاضة عن التاريخ المصري، وشرح حجم الإنجازات التي تشهدها الدولة في الوقت المعاصر.وأكدت أمينة صدق إرادة وزير الهجرة، نبيلة مكرم، في توعية شباب الدارسين في الخارج، وربطهم بكل التطورات الجارية على أرض الواقع، ما يزيد وعيهم بمقتضيات المرحلة وتطورها، مُشيرة إلى أن مشاركتها في ذلك الملتقى أكسبها علاقات كبيرة بباقي زملائها الدارسين في الخارج، ولقاءها بشباب دارسين من كل دول العالم، ما ساعد علي تنوع الثقافات والمعارف.