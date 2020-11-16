722 إصابة بكورونا و8 وفيات في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي تسجيل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتماثل 600 حالة للشفاء، فضلًا عن تسجيل 8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفاد المركز- في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الاثنين- بأن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا ارتفع إلى 74 ألفا و324 حالة، وتعافى 44 ألفا و733 مصابا، في حين توفي 1025 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا مارس الماضي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.