فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات الأربعاء
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:35 م
أ.ش.أطباعة
أعلنت محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بعد غد الأربعاء، عن عدة مناطق بوسط وجنوب مدينة الغردقة لمدة 5 ساعات من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا؛لعمل الصيانة الدورية للمحولات.
وذكر مركز عمليات المحافظة -في بيان اليوم الإثنين- أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محكمة الأسرة،ومستشفى البحر الأحمر، ودار المناسبات مسجد الرحمن،وتقسيم أبو نواس،والمسجد القطري والمنطقة المحيطة به،وتقسيم عرابيا السكني بالغردقة.
وذكر مركز عمليات المحافظة -في بيان اليوم الإثنين- أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محكمة الأسرة،ومستشفى البحر الأحمر، ودار المناسبات مسجد الرحمن،وتقسيم أبو نواس،والمسجد القطري والمنطقة المحيطة به،وتقسيم عرابيا السكني بالغردقة.