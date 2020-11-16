فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات الأربعاء

أعلنت محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بعد غد الأربعاء، عن عدة مناطق بوسط وجنوب مدينة الغردقة لمدة 5 ساعات من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا؛لعمل الصيانة الدورية للمحولات.وذكر مركز عمليات المحافظة -في بيان اليوم الإثنين- أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محكمة الأسرة،ومستشفى البحر الأحمر، ودار المناسبات مسجد الرحمن،وتقسيم أبو نواس،والمسجد القطري والمنطقة المحيطة به،وتقسيم عرابيا السكني بالغردقة.