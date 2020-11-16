في 6 خطوات.. البرنامج الزمني لتوصل التيار الكهربائي للمستثمرين

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن هناك برنامج زمنى لتنفيذ توصيل التيار الكهربائي للمستثمرين يتمثل في عدد من الخطوات هي:1-تقديم طلب التغذية الكهربائية للمشروع وتسليم البيانات للمستثمر.2-معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة من قبل شركة التوزيع، بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة.3- إعداد دراسة كيفية التغذية وحساب تكلفة توصيل التغذية وإبلاغ المستثمر بها خلال أسبوع من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.4-تسليم المشترك كروكي بتصاريح الحفر يوم واحد.5-تنفيذ التغذية الكهربائية خلال أسبوع طبقًا لحجم الأعمال بعد سداد المستثمر قيمة تكلفة توصيل التغذية وتقديم التصاريح اللازمة.6 -توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية.وأوضح الجهاز، أنه يتم تركيب العداد وإطلاق التيار بعد يوم واحد بمجرد سداد كافة مستحقات الشركة طبقًا للاتفاق، والانتهاء من تنفيذ الأعمال، كما أن الحد الأقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ (17) يوما.