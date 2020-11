في عيد ميلادها الـ 44.. أفضل 5 أعمال للأمريكية ماجي جيلنهال

◄ (Adaptation. (7.7

تحتفل اليوم الاثنين النجمة الأمريكية ماجي جيلينهال بعيد ميلادها الـ44، فهي من مواليد مدينة نيويورك في عام 1977، وقد استطاعت تحقيق شهرة واسعة خلال السنوات العشرة الأخيرة.وأثبتت جيلنهال تنوعها من خلال تقديمها لعدد من الأدوار المميزة على نطاق واسع حتى الآن بحياتها المهنية، ونرصد خلال النقاط التالية أبرز خمس أعمال صنفها موقع IMDb وهما كالتالي..الفيلم من بطولتها برفقة النجم نيكولاس كيج الذي قدم دور تشارلي كوفمان وشقيقه دونالد، ويتناول الفيلم قصة درامية مليئة بالكوميديا حول تشارلي وهو يحاول تكييف رواية The Orchid Thief - التي كتبتها شخصية ميريل ستريب، سوزان أورليان - على الشاشة.الفيلم أنتج عام 2001، وهو من بطولة دوني داركو بجانب ماجي جيلنهال، والتي تظهر فيه بدور إليزابيث داركو، الشقيقة التي تظهر على الشاشة لأخيها الواقعي، جيك جيلينهال - دوني داركو، ويتعمق الفيلم في حياة المراهق دوني في خضم نهاية العالم الوشيكة التي يعرفها فقط.من إنتاج جورج بيليكانوس وديفيد سيمون - مبتكرو The Wire - تأتي الدراما التلفزيونية The Deuce على شبكة HBO، ليحدث لها حالة نجاح كبيرة حيث يركز The Deuce على صناعة تجارة الجنس في تايمز سكوير في نيويورك في أوائل السبعينيات.تلعب ماجي جيلينهال دور البطولة في مسلسل الإثارة السياسي القصير لهوجو بليك The Honorable Woman، وهي شخصية نيسا شتاين، وقد فازت جيلينهال بجائزة جولدن جلوب لتصويرها سيدة الأعمال الأنجلو يهودية.The Dark Knight هو الجزء الثاني في ثلاثية كريستوفر نولان The Dark Knight ويلعب فيها كريستيان بيل دور بروس واين، وهو من بين الأفلام المليئة بالنجوم،وقد ظهرت ماجي جيلنهال في دور راشيل داوز - لتحل محل كاتي هولمز، التي لعبت دور شخصية باتمان بيغينز.