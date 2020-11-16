الليرة التركية تهبط بعد مكاسب الأسبوع الماضي

تراجعت قيمة الليرة التركية أكثر من 0.6 بالمئة اليوم الاثنين لتسجل 7.73 للدولار، بعد زيادة 12 بالمئة الأسبوع الماضي بفضل توقعات لسياسة اقتصادية أكثر رشدا عقب تعهدات بنموذج اقتصادي جديد.وارتفعت الليرة إلى 7.6045 في وقت سابق اليوم، وهو أقوى مستوى لها منذ 25 سبتمبر، مقابل 7.6800 عند الإغلاق يوم الجمعة.لكن بحلول الساعة 0953 بتوقيت جرينتش، سجلت 7.7300 ليرة للدولار، وجاء الاتجاه الصعودي في الأسبوع الماضي بعد إقالة محافظ البنك المركزي واستقالة وزير المالية.وبحسب استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 15 بالمئة في الأسبوع الحالي، وهو ما سيكون زيادة كبيرة بعدما اعتاد اللجوء إلى إجراءات غير مباشرة لتشديد السياسة النقدية منذ يوليو.