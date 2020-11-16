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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير تفويض جمركي بالإسكندرية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:30 م
السجن لمتهمين بتزوير
السجن لمتهمين بتزوير
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن لمدة 15 سنة غيابيا، بعد اتهامهم بتزوير محررات رسمية عبارة عن تفويضات ونماذج جمركية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أحمد صبري ذكري، وسامح عبد الرحمن سالم، ومحمد محمد قاسم وكيل النيابة، وسكرتير الجنايات السيد جودة.

ترجع أحداث القضية رقم 753 لسنة 2020 جنايات الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة للأموال العامة عن قيام 4 أشخاص بالتزوير في تفويضات ونماذج جمركية داخل ميناء الإسكندرية.

كشفت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة قيام كل من "و.م.ع، وس.إ.م، وال.م.ال، وإ.م.أ"، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في التزوير بمستندات باسم شركة ملابس، والتي يعملون بها لعدد 15 رسالة جمركية، بأن قاموا بإدخال تلك الرسائل الجمركية مستخدمين مستندات مزورة وتفويضات بنكيان منسوب صدورهم للشركة ومختوم عليهم بختم مقلد منسوب لأحد البنوك وعدد 12 نموذج 4 تمويل و12 نموذج مصاريف إدارية و12 نموذج إقرار مستلزمات إنتاج وعدد 12 فاتورة.

فتم تحرير محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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