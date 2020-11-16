ضبط مسجل بـ10 آلاف قرص مخدر في مطروح

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عشرة آلاف قرص مخدر بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني- الأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن مطروح، من ضبط 10000 قرص مخدر مختلفة الأنواع- مبلغ مالي بحوزة عنصر إجرامي، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبمواجهته اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 800،000 ثمانمائة ألف جنيه تقريبًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.