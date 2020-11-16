الانبا زوسيما يترأس عشية عيد مارجرجس بدير كرمة الرسل

ترأس الأنبا زوسيما أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإيبارشية أطفيح وتوابعها، مساء أمس، صلوات رفع بخور عشية تذكار تكريس كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الروماني بكرمة دير الرسل أطفيح.وشارك نيافته في صلاة رفع بخور العشية الراهب القس يوسف الأنطوني، القس صموئيل رضا والقس إستفانوس فوزي.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع الماضي خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فرد، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.